Андреева (Трифонова) Надежда Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева (Трифонова) Надежда Сергеевна

Место рождения

Пудож, Пудожский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

07.06.1953

Дата смерти

25.04.2017

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1953

Отец: Трифонов Сергей Александрович

Мать: Трифонова Клавдия Васильевна

Пудож, Пудожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
28.01.1974

Дочь: Борисова Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Анахин Владимир

Пудож, Пудожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
11.05.1984

Сын: Андреев Александр Владимирович

Отец ребёнка: Андреев Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анахин Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андреев Владимир

Смерть
25.04.2017
Пудож, Пудожский муниципальный район, Республика Карелия
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