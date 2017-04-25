Андреева (Трифонова) Надежда Сергеевна
Место рождения
Дата рождения07.06.1953
Дата смерти25.04.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1953
Рождение ребёнка
28.01.1974
Дочь: Борисова Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Анахин Владимир
Рождение ребёнка
11.05.1984
Сын: Андреев Александр Владимирович
Отец ребёнка: Андреев Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Анахин Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андреев Владимир
Смерть
25.04.2017