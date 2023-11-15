Исайко Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.12.1922
Дочь: Бондаренко Ксения Алексеевна
Отец ребёнка: Исайко Алексей
Рождение ребёнка
29.04.1929
Дочь: Никипелова Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Исайко Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Исайко Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Исайко Евдакия Алексеевна
Отец ребёнка: Исайко Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Исайко Ольга Алексеевна
Отец ребёнка: Исайко Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Исайко Вера Алексеевна
Отец ребёнка: Исайко Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Исайко Алексей
Смерть
1972