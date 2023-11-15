Исайко Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исайко Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1972

Пол

Женский

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.12.1922

Дочь: Бондаренко Ксения Алексеевна

Отец ребёнка: Исайко Алексей

Рождение ребёнка
29.04.1929

Дочь: Никипелова Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Исайко Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исайко Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Исайко Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Исайко Евдакия Алексеевна

Отец ребёнка: Исайко Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Исайко Ольга Алексеевна

Отец ребёнка: Исайко Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Исайко Вера Алексеевна

Отец ребёнка: Исайко Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исайко Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Исайко Алексей

Смерть
1972
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