Никипелова Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никипелова Мария Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.04.1929

Дата смерти

27.10.2000

Пол

Женский

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1929

Отец: Исайко Алексей

Мать: Исайко Анна

Рождение ребёнка
01.07.1958

Сын: Никипелов Александр Михаилович

Отец ребёнка: Никипелов Михаил Кириллович

Рождение ребёнка
11.01.1963

Дочь: Нестерова (Никипелова) Лидия Михаиловна

Отец ребёнка: Никипелов Михаил Кириллович

Смерть
27.10.2000

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