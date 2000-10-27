Никипелова Мария Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.04.1929
Дата смерти27.10.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
29.04.1929
Отец: Исайко Алексей
Мать: Исайко Анна
Рождение ребёнка
01.07.1958
Сын: Никипелов Александр Михаилович
Отец ребёнка: Никипелов Михаил Кириллович
Рождение ребёнка
11.01.1963
Дочь: Нестерова (Никипелова) Лидия Михаиловна
Отец ребёнка: Никипелов Михаил Кириллович
Смерть
27.10.2000