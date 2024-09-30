Аман Адам
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.11.1891
Рождение ребёнка
30.09.1892
Дочь: (Аман) Анна Адамовна
Мать ребёнка: Аман (Ниукканен) Мария Андреевна
Рождение ребёнка
01.02.1895
Дочь: (Аман) София Адамовна
Мать ребёнка: Аман (Ниукканен) Мария Андреевна
Рождение ребёнка
26.03.1897
Сын: Аман Адам Адамович
Мать ребёнка: Аман (Ниукканен) Мария Андреевна
Рождение ребёнка
11.10.1900
Сын: Аман Андрей Адамович
Мать ребёнка: Аман (Ниукканен) Мария Андреевна
Рождение ребёнка
27.03.1903
Сын: Аман Иван Адамович
Мать ребёнка: Аман (Ниукканен) Мария Андреевна
Смерть
Неизвестно