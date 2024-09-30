Аман Адам — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аман Адам

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.11.1891

Жена: Аман (Ниукканен) Мария Андреевна

Рождение ребёнка
30.09.1892

Дочь: (Аман) Анна Адамовна

Мать ребёнка: Аман (Ниукканен) Мария Андреевна

Коцелово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
01.02.1895

Дочь: (Аман) София Адамовна

Мать ребёнка: Аман (Ниукканен) Мария Андреевна

Коцелово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
26.03.1897

Сын: Аман Адам Адамович

Мать ребёнка: Аман (Ниукканен) Мария Андреевна

Коцелово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
11.10.1900

Сын: Аман Андрей Адамович

Мать ребёнка: Аман (Ниукканен) Мария Андреевна

Коцелово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
27.03.1903

Сын: Аман Иван Адамович

Мать ребёнка: Аман (Ниукканен) Мария Андреевна

Коцелово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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