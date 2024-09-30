Аман Андрей Адамович
Место рождения
Дата рождения11.10.1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1900
Отец: Аман Адам
Бракосочетание
26.12.1928
Рождение ребёнка
09.01.1930
Дочь: (Аман) Сайма Андреевна
Мать ребёнка: (Лобиа) Айно-Ева Адамовна
Рождение ребёнка
15.12.1931
Мать ребёнка: (Лобиа) Айно-Ева Адамовна
Рождение ребёнка
19.12.1936
Дочь: (Аман) Хелми Андреевна
Мать ребёнка: (Лобиа) Айно-Ева Адамовна
Смерть
Неизвестно