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Аман Андрей Адамович

Место рождения

Коцелово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

11.10.1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1900

Отец: Аман Адам

Мать: Аман (Ниукканен) Мария Андреевна

Коцелово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
26.12.1928

Жена: (Лобиа) Айно-Ева Адамовна

Рождение ребёнка
09.01.1930

Дочь: (Аман) Сайма Андреевна

Мать ребёнка: (Лобиа) Айно-Ева Адамовна

Рождение ребёнка
15.12.1931

Сын: Аман Николай Андреевич

Мать ребёнка: (Лобиа) Айно-Ева Адамовна

Рождение ребёнка
19.12.1936

Дочь: (Аман) Хелми Андреевна

Мать ребёнка: (Лобиа) Айно-Ева Адамовна

Смерть
Неизвестно

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