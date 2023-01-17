Меньщикова Екатерина Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меньщикова Екатерина Кондратьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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1839 г.р.

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Меньщиков Сергей

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1834

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Меньщиков Сергей

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1835

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Меньщиков Сергей

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Баксанова Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Меньщиков Сергей

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
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