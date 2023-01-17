Меньщикова Екатерина Кондратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Рождение ребёнка
1834
Рождение ребёнка
1835
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Баксанова Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Меньщиков Сергей
Смерть
Неизвестно