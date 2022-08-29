Меньщиков Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМеньщиков Сергей

Меньщиков Сергей

Место рождения

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Меньщиков Иван

Мать: Меньщикова (Мамонова) Евдокия (Авдотья) Прокопьевна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1829

Дочь: (Меньщикова) Анфиса

Мать ребёнка: Меньщикова Екатерина Кондратьевна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1834

Сын: Меньщиков Иван

Мать ребёнка: Меньщикова Екатерина Кондратьевна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1835

Дочь: (Меньщикова) Дарья

Мать ребёнка: Меньщикова Екатерина Кондратьевна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Баксанова (Меньщикова) Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Меньщикова Екатерина Кондратьевна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Мы используем куки для улучшения работы сайта.