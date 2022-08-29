Меньщиков Сергей
Место рождения
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Рождение ребёнка
1829
Дочь: (Меньщикова) Анфиса
Мать ребёнка: Меньщикова Екатерина Кондратьевна
Рождение ребёнка
1834
Сын: Меньщиков Иван
Мать ребёнка: Меньщикова Екатерина Кондратьевна
Рождение ребёнка
1835
Дочь: (Меньщикова) Дарья
Мать ребёнка: Меньщикова Екатерина Кондратьевна
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Баксанова (Меньщикова) Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Меньщикова Екатерина Кондратьевна
Смерть
Неизвестно