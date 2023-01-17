Клюкин Максим Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клюкин Максим Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.03.1911

Дата смерти

22.04.1982

Пол

Мужской

Отец

1883 г.р.

Мать

1881 г.р.

Жена

1914 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1911

Отец: Клюкин Иван Андреевич

Мать: Клюкина Татьяна Павловна

Рождение ребёнка
1932

Мать ребёнка: Клюкина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Клюкина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
14.09.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Клюкина Анна Ивановна

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клюкина Анна Ивановна

Смерть
22.04.1982
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