Клюкин Максим Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.03.1911
Дата смерти22.04.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1911
Отец: Клюкин Иван Андреевич
Мать: Клюкина Татьяна Павловна
Рождение ребёнка
1932
Мать ребёнка: Клюкина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Клюкина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
14.09.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Клюкина Анна Ивановна
Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Клюкина Анна Ивановна
Смерть
22.04.1982