Клюкина Татьяна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клюкина Татьяна Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.12.1903

Дочь: Анисья Ивановна

Отец ребёнка: Клюкин Иван Андреевич

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.10.1905

Сын: Клюкин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Клюкин Иван Андреевич

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.07.1907

Сын: Клюкин Иван Иванович

Отец ребёнка: Клюкин Иван Андреевич

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
18.03.1911

Сын: Клюкин Максим Иванович

Отец ребёнка: Клюкин Иван Андреевич

Рождение ребёнка
07.03.1914

Сын: Клюкин Григорий Иванович

Отец ребёнка: Клюкин Иван Андреевич

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
15.06.1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Клюкин Иван Андреевич

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Клюкин Иван Андреевич

Смерть
Неизвестно
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