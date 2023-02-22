Клюкина Татьяна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.12.1903
Дочь: Анисья Ивановна
Отец ребёнка: Клюкин Иван Андреевич
Рождение ребёнка
25.10.1905
Отец ребёнка: Клюкин Иван Андреевич
Рождение ребёнка
25.07.1907
Сын: Клюкин Иван Иванович
Отец ребёнка: Клюкин Иван Андреевич
Рождение ребёнка
18.03.1911
Отец ребёнка: Клюкин Иван Андреевич
Рождение ребёнка
07.03.1914
Отец ребёнка: Клюкин Иван Андреевич
Рождение ребёнка
15.06.1922
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Клюкин Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Клюкин Иван Андреевич
Смерть
Неизвестно