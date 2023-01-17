Добрынин Алексей Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821
Рождение ребёнка
Около 1846
Сын: Добрынин Николай Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Между 1849 и 1852
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Добрынина Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: Добрынина Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1855
Сын: Добрынин Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Добрынина Екатерина Михайловна
Смерть
Неизвестно