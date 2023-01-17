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Добрынин Алексей Васильевич

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Около 1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821

Отец: Добрынин Василий Иванович

Мать: Добрынина Татьяна Александровна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Добрынин Николай Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
Между 1849 и 1852

Жена: Добрынина Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Добрынина Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Добрынина Екатерина Михайловна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Добрынин Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Добрынина Екатерина Михайловна

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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