Добрынина Татьяна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добрынина Татьяна Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1793 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: Добрынина Елизавета Васильевна

Отец ребёнка: Добрынин Василий Иванович

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
До 1818

Муж: Добрынин Василий Иванович

Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Добрынин Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Добрынин Василий Иванович

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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