Добрынина Татьяна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: Добрынина Елизавета Васильевна
Отец ребёнка: Добрынин Василий Иванович
Бракосочетание
До 1818
Рождение ребёнка
Около 1821
Сын: Добрынин Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Добрынин Василий Иванович
Смерть
Неизвестно