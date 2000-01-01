Соколов Игнатий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смерти1821
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Соколов Петр Иванович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1797
Мать ребёнка: Соколова Марья Борисовна
Рождение ребёнка
1810
Мать ребёнка: Соколова Марья Борисовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соколов Василий Игнатьевич
Мать ребёнка: Соколова Марья Борисовна
Смерть
1821
с.Исаково, Бугульминский уезд