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Соколов Игнатий Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

1821

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Соколов Петр Иванович

Мать: ?

Рождение ребёнка
1797

Сын: Соколов Денис Игнатьевич

Мать ребёнка: Соколова Марья Борисовна

Рождение ребёнка
1810

Сын: Соколов Иван Игнатьев

Мать ребёнка: Соколова Марья Борисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Василий Игнатьевич

Мать ребёнка: Соколова Марья Борисовна

Смерть
1821
с.Исаково, Бугульминский уезд
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