Соколова Марья Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1797
Отец ребёнка: Соколов Игнатий Петрович
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Соколов Игнатий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соколов Василий Игнатьевич
Отец ребёнка: Соколов Игнатий Петрович
Смерть
Неизвестно
с.Исаково, Бугульминский уезд