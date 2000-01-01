Соколова Марья Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоколова Марья Борисовна

Соколова Марья Борисовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1797

Сын: Соколов Денис Игнатьевич

Отец ребёнка: Соколов Игнатий Петрович

Рождение ребёнка
1810

Сын: Соколов Иван Игнатьев

Отец ребёнка: Соколов Игнатий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Василий Игнатьевич

Отец ребёнка: Соколов Игнатий Петрович

Смерть
Неизвестно
с.Исаково, Бугульминский уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close