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(Оксимец) Мелания

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1714

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1680 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714

Отец: Оксимец ?

Мать: Оксимец Агафия Даниловна

Смерть
Неизвестно
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