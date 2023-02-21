Оксимец ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1740
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Оксимец Федор
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1714
Дочь: Мелания
Мать ребёнка: Оксимец Агафия Даниловна
Рождение ребёнка
1735
Сын: Оксимец Матвей
Мать ребёнка: Оксимец Агафия Даниловна
Рождение ребёнка
1737
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Оксимец Агафия Даниловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Оксимец Агафия Даниловна
Смерть
До 1740