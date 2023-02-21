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Оксимец ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1740

Пол

Мужской

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1680 г.р.

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Оксимец Федор

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1714

Дочь: Мелания

Мать ребёнка: Оксимец Агафия Даниловна

Рождение ребёнка
1735

Сын: Оксимец Матвей

Мать ребёнка: Оксимец Агафия Даниловна

Рождение ребёнка
1737

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Оксимец Агафия Даниловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Оксимец Агафия Даниловна

Смерть
До 1740
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