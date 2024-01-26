Гончаров Виктор
Место рожденияТашкент, , ,
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гончаров Евгений
Мать: (Штурбина) Антонина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гончаров Елена
Образование
1971
ЧКВАИШ, ЧКВАИШ, Челябинский Краснознаменный военный авиационный институт штурманов (бывш. ЧВАУШ, ЧВВАУШ, КФ БВАИ)
Образование
1975
ЧКВАИШ, ЧКВАИШ, Челябинский Краснознаменный военный авиационный институт штурманов (бывш. ЧВАУШ, ЧВВАУШ, КФ БВАИ)
Смерть
Неизвестно