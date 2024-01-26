(Штурбина) Антонина
Место рожденияКамышин, , Сталинградская, СССР
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гончаров Виктор
Отец ребёнка: Гончаров Евгений
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Гончарова) Наталья
Отец ребёнка: Гончаров Евгений
Смерть
Неизвестно