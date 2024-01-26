(Штурбина) Антонина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Штурбина) Антонина

Место рождения

Камышин, , Сталинградская, СССР

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гончаров Виктор

Отец ребёнка: Гончаров Евгений

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Гончарова) Наталья

Отец ребёнка: Гончаров Евгений

Смерть
Неизвестно

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