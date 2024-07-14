Могильникова (Оборина) Гумания Лаврентьевна
Место рождения
Дата рожденияДо 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1890
Восприемник
03.05.1890
У сестры Соломентии.
Восприемник
30.09.1895
У Пелагеи, родившеяся у Павла Лавреньтевича Оборина. (у брата)
Восприемник
14.02.1896
У сестры Мариамны(младшей)
Бракосочетание
1898
Рождение ребёнка
11.02.1898 ст.
Сын: Могильников Михаил Александрович
Отец ребёнка: не указан
https://archives.permkrai.ru/archive1/unit/954319#131
Смерть
Неизвестно