Могильникова (Оборина) Гумания Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Могильникова (Оборина) Гумания Лаврентьевна

Место рождения

Алмаз, Октябрьский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

До 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1890

Отец: Оборин Лаврентий Тимофеевич

Мать: Оборина Марфа Егоровна (Георгиевна)

Алмаз, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Восприемник
03.05.1890
Алмаз, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
У сестры Соломентии.
Восприемник
30.09.1895
У Пелагеи, родившеяся у Павла Лавреньтевича Оборина. (у брата)
Восприемник
14.02.1896
У сестры Мариамны(младшей)
Бракосочетание
1898

Муж: Могильников Александр Евфимиевич

Рождение ребёнка
11.02.1898 ст.

Сын: Могильников Михаил Александрович

Отец ребёнка: не указан

Алмаз, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
https://archives.permkrai.ru/archive1/unit/954319#131
Смерть
Неизвестно

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