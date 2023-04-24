Недобой Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1920
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1920
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Недобой Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Недобой Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Недобой Виктор Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Недобой Василий Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
07.12.1953
Сын: Недобой Николай Михайлович
Мать ребёнка: Недобой Анна Васильевна
Смерть
Неизвестно