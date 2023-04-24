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Недобой Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1920

Отец: Недобой Иван Иссакович

Мать: Недобой Ефросинья Калиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Недобой Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Недобой Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Недобой Виктор Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Недобой Василий Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
07.12.1953

Сын: Недобой Николай Михайлович

Мать ребёнка: Недобой Анна Васильевна

Смерть
Неизвестно

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