Недобой Иван Иссакович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Недобой Иссак
Мать: Недобой ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Недобой Ефросинья Калиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Недобой Лукерья Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
19.12.1920
Мать ребёнка: Недобой Ефросинья Калиновна
Смерть
Неизвестно