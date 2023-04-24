Недобой Иван Иссакович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Недобой Иван Иссакович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Недобой Иссак

Мать: Недобой ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Недобой Кирилл Иванович

Мать ребёнка: Недобой Ефросинья Калиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Недобой Ефросинья Калиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Недобой Борис Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Недобой Кирилл Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Недобой Тимофей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Недобой Лукерья Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
19.12.1920

Сын: Недобой Михаил Иванович

Мать ребёнка: Недобой Ефросинья Калиновна

Смерть
Неизвестно

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