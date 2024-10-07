Чупаева (Полянская) Агриппина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо ?.06.1892
Дата смертиПосле 18.02.1910
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.06.1892
Отец: Полянский Василий Николаевич
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
До ?.02.1910
Нижнее Санчелеево, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
18.02.1910
Смерть
После 18.02.1910