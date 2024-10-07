Чупаева (Полянская) Агриппина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чупаева (Полянская) Агриппина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около ?.06.1892

Дата смерти

После 18.02.1910

Пол

Женский

Отец

До 1875 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1875 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.06.1892

Отец: Полянский Василий Николаевич

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
До ?.02.1910
Нижнее Санчелеево, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
18.02.1910

Муж: Чупаев Иван Сергеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 18.02.1910

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