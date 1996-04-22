Веткин Михаил Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.10.1918
Дата смерти27.08.1979
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1918
Отец: Веткин Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.08.1938
Сын: Веткин Анатолий Михайлович
Мать ребёнка: Веткина Анна Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Веткина Анна Николаевна
Смерть
27.08.1979
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха