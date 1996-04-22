Веткин Михаил Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веткин Михаил Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.10.1918

Дата смерти

27.08.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1918

Отец: Веткин Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.08.1938

Сын: Веткин Анатолий Михайлович

Мать ребёнка: Веткина Анна Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Веткина Анна Николаевна

Смерть
27.08.1979
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
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