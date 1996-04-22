Веткин Анатолий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.08.1938
Дата смерти22.04.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1938
Отец: Веткин Михаил Васильевич
Мать: Веткина Анна Николаевна
Рождение ребёнка
22.06.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
22.04.1996
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха