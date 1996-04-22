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Веткин Анатолий Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.08.1938

Дата смерти

22.04.1996

Пол

Мужской

Отец

1918 г.р.

Мать

1917 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1938

Отец: Веткин Михаил Васильевич

Мать: Веткина Анна Николаевна

Рождение ребёнка
22.06.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
22.04.1996
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
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