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Салинга
Салинга
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
540
Пол
Женский
Отец
Родульф
Мать
Не указана
Муж
Вахо
Дети
Вальтари
Добавил:
СГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Родульф
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
Вальтари
Отец ребёнка:
Вахо
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
Вахо
Смерть
540
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