Салинга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салинга

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

540

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Родульф

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вальтари

Отец ребёнка: Вахо

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вахо

Смерть
540
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