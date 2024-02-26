Шабардина (Варнина) Агафия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.01.1894
Дочь: Шабардина Ксения Матвеевна
Отец ребёнка: Шабардин Матвей Филипович
Рождение ребёнка
14.07.1895
Отец ребёнка: Шабардин Матвей Филипович
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Шабардина Дочь Матвеевна
Отец ребёнка: Шабардин Матвей Филипович
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Шабардина Евфимия Матвеевна
Отец ребёнка: Шабардин Матвей Филипович
Рождение ребёнка
19.10.1904
Дочь: Шабардина Феодотия Матвеевна
Отец ребёнка: Шабардин Матвей Филипович
Рождение ребёнка
04.09.1907
Отец ребёнка: Шабардин Матвей Филипович
Рождение ребёнка
04.06.1912
Отец ребёнка: Шабардин Матвей Филипович
Рождение ребёнка
21.10.1913
Дочь: Шабардина Параскева Матвеевна
Отец ребёнка: Шабардин Матвей Филипович
Смерть
Неизвестно