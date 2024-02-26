Шабардина (Варнина) Агафия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шабардина (Варнина) Агафия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шабардин Матвей Филипович

Рождение ребёнка
19.01.1894

Дочь: Шабардина Ксения Матвеевна

Отец ребёнка: Шабардин Матвей Филипович

Рождение ребёнка
14.07.1895

Сын: Шабардин Павел Матвеевич

Отец ребёнка: Шабардин Матвей Филипович

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Шабардина Дочь Матвеевна

Отец ребёнка: Шабардин Матвей Филипович

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Шабардина Евфимия Матвеевна

Отец ребёнка: Шабардин Матвей Филипович

Рождение ребёнка
19.10.1904

Дочь: Шабардина Феодотия Матвеевна

Отец ребёнка: Шабардин Матвей Филипович

Рождение ребёнка
04.09.1907

Сын: Шабардин Федор Матвеевич

Отец ребёнка: Шабардин Матвей Филипович

Рождение ребёнка
04.06.1912

Сын: Шабардин Петр Матвеевич

Отец ребёнка: Шабардин Матвей Филипович

Рождение ребёнка
21.10.1913

Дочь: Шабардина Параскева Матвеевна

Отец ребёнка: Шабардин Матвей Филипович

Смерть
Неизвестно

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