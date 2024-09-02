Набатникова (Коростелина) Зинаида
Место рожденияРоссия, Липецкая обл, г Лебедянь Волотовский сельсовет дер.ВАСИЛЬЕВКА (Выселки)
Дата рождения01.10.1892
Дата смерти1967
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1892
Отец: Коростелин Гаврил
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Набатникова) Анастасия
Отец ребёнка: Набатникова Федор
Рождение ребёнка
19.07.1915
Сын: Набатников Владимир
Отец ребёнка: Набатникова Федор
Рождение ребёнка
06.08.1916
Сын: Набатникова Леонид
Отец ребёнка: Набатникова Федор
Рождение ребёнка
28.05.1921
Дочь: (Набатникова) Раиса
Отец ребёнка: Набатникова Федор
Рождение ребёнка
1925
Сын: Набатникова Сергей
Отец ребёнка: Набатникова Федор
Рождение ребёнка
11.09.1926
Дочь: (Набатникова) Вера Федоровна
Отец ребёнка: Набатникова Федор
Смерть
1967
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно