Набатникова (Коростелина) Зинаида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Набатникова (Коростелина) Зинаида

Место рождения

Россия, Липецкая обл, г Лебедянь Волотовский сельсовет дер.ВАСИЛЬЕВКА (Выселки)

Дата рождения

01.10.1892

Дата смерти

1967

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1892

Отец: Коростелин Гаврил

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Набатникова) Анастасия

Отец ребёнка: Набатникова Федор

Пушкаро-Кладбищенская, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
19.07.1915

Сын: Набатников Владимир

Отец ребёнка: Набатникова Федор

Пушкаро-Кладбищенская, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
06.08.1916

Сын: Набатникова Леонид

Отец ребёнка: Набатникова Федор

Рождение ребёнка
28.05.1921

Дочь: (Набатникова) Раиса

Отец ребёнка: Набатникова Федор

Рождение ребёнка
1925

Сын: Набатникова Сергей

Отец ребёнка: Набатникова Федор

Пушкаро-Кладбищенская, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
11.09.1926

Дочь: (Набатникова) Вера Федоровна

Отец ребёнка: Набатникова Федор

Смерть
1967
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Пушкаро-Кладбищенская, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

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