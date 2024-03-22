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Третьяков Гаврила Иванович

Место рождения

Третьяково, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

07.05.1902

Дата смерти

04.05.1986

Пол

Мужской

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Третьяково, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
29.07.1923

Дочь: Матвиенко Елена Гавриловна

Мать ребёнка: Третьякова Евгения Иннокентьевна

Третьяково, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
29.10.1928

Сын: Третьяков Иван Гаврилович

Мать ребёнка: Третьякова Евгения Иннокентьевна

Третьяково, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
15.10.1931

Сын: Третьяков Леонид Гаврилович

Мать ребёнка: Третьякова Евгения Иннокентьевна

Третьяково, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
04.05.1986
Третьяково, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
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