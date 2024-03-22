Третьяков Гаврила Иванович
Место рождения
Дата рождения07.05.1902
Дата смерти04.05.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1902
Рождение ребёнка
29.07.1923
Дочь: Матвиенко Елена Гавриловна
Мать ребёнка: Третьякова Евгения Иннокентьевна
Рождение ребёнка
29.10.1928
Сын: Третьяков Иван Гаврилович
Мать ребёнка: Третьякова Евгения Иннокентьевна
Рождение ребёнка
15.10.1931
Сын: Третьяков Леонид Гаврилович
Мать ребёнка: Третьякова Евгения Иннокентьевна
Смерть
04.05.1986