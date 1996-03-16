Третьякова Евгения Иннокентьевна
Место рождения
Дата рождения21.02.1902
Дата смерти16.03.1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1902
Рождение ребёнка
29.07.1923
Дочь: Матвиенко Елена Гавриловна
Отец ребёнка: Третьяков Гаврила Иванович
Рождение ребёнка
29.10.1928
Сын: Третьяков Иван Гаврилович
Отец ребёнка: Третьяков Гаврила Иванович
Рождение ребёнка
15.10.1931
Сын: Третьяков Леонид Гаврилович
Отец ребёнка: Третьяков Гаврила Иванович
Смерть
16.03.1996
Похороны
Неизвестно