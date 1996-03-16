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Третьякова Евгения Иннокентьевна

Место рождения

Третьяково, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

21.02.1902

Дата смерти

16.03.1996

Пол

Женский

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Третьяково, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
29.07.1923

Дочь: Матвиенко Елена Гавриловна

Отец ребёнка: Третьяков Гаврила Иванович

Третьяково, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
29.10.1928

Сын: Третьяков Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Третьяков Гаврила Иванович

Третьяково, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
15.10.1931

Сын: Третьяков Леонид Гаврилович

Отец ребёнка: Третьяков Гаврила Иванович

Третьяково, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
16.03.1996
Третьяково, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
Похороны
Неизвестно
Третьяково, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
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