Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1888
Сын: Жарковский Николай Константинович
Отец ребёнка: Жарковский Константин Никифорович
Рождение ребёнка
1891
Сын: Жарковский Лев
Отец ребёнка: Жарковский Константин Никифорович
Ивановское, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Храпчевская Елена Константиновна
Отец ребёнка: Жарковский Константин Никифорович
Рождение ребёнка
1898
Сын: Жарковский Илья Константинович
Отец ребёнка: Жарковский Константин Никифорович
Смерть
Неизвестно