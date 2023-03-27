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Жарковский Константин Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1888

Сын: Жарковский Николай Константинович

Мать ребёнка: Мария Петровна

Рождение ребёнка
1891

Сын: Жарковский Лев

Мать ребёнка: Мария Петровна

Ивановское, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Храпчевская Елена Константиновна

Мать ребёнка: Мария Петровна

Рождение ребёнка
1898

Сын: Жарковский Илья Константинович

Мать ребёнка: Мария Петровна

Смерть
Неизвестно
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