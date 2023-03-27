Жарковский Константин Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1888
Сын: Жарковский Николай Константинович
Мать ребёнка: Мария Петровна
Рождение ребёнка
1891
Сын: Жарковский Лев
Мать ребёнка: Мария Петровна
Ивановское, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Храпчевская Елена Константиновна
Мать ребёнка: Мария Петровна
Рождение ребёнка
1898
Сын: Жарковский Илья Константинович
Мать ребёнка: Мария Петровна
Смерть
Неизвестно