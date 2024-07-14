Григорьева (Ласкина) Александра Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ласкин Александр Федорович
Мать: Ласкина Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорьев х
Отец ребёнка: Григорьев Сергей Игнатьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Григорьев Сергей Игнатьевич
Смерть
Неизвестно