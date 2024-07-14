Ласкина Анастасия Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЛаскина Анастасия

Ласкина Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Григорьева (Ласкина) Александра Александровна

Отец ребёнка: Ласкин Александр Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ласкина Васса Александровна

Отец ребёнка: Ласкин Александр Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ласкин Владимир Александрович

Отец ребёнка: Ласкин Александр Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ласкин Александр Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ласкина Лида Александровна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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