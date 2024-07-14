Ласкина Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Григорьева (Ласкина) Александра Александровна
Отец ребёнка: Ласкин Александр Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ласкина Васса Александровна
Отец ребёнка: Ласкин Александр Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ласкин Владимир Александрович
Отец ребёнка: Ласкин Александр Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ласкина Лида Александровна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно