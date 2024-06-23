Благинина (Белоногова) Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.06.1963
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1963
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.08.1991
Дочь: Благинина Анастасия Геннадьевна
Отец ребёнка: Благинин Геннадий Петрович
Рождение ребёнка
08.07.1998
Дочь: Благинина Мария Геннадьевна
Отец ребёнка: Благинин Геннадий Петрович