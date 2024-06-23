Благинина (Белоногова) Татьяна Ивановна 20.06.1963 — найти родственников по фамилии на Familio
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Благинина (Белоногова) Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.1963

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Благинин Геннадий Петрович

Рождение ребёнка
11.08.1991

Дочь: Благинина Анастасия Геннадьевна

Отец ребёнка: Благинин Геннадий Петрович

Рождение ребёнка
08.07.1998

Дочь: Благинина Мария Геннадьевна

Отец ребёнка: Благинин Геннадий Петрович

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