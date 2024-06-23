Благинин Геннадий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.01.1966
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1966
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.08.1991
Дочь: Благинина Анастасия Геннадьевна
Мать ребёнка: Благинина (Белоногова) Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
08.07.1998
Дочь: Благинина Мария Геннадьевна
Мать ребёнка: Благинина (Белоногова) Татьяна Ивановна