Благинин Геннадий Петрович 09.01.1966 — найти родственников по фамилии на Familio
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Благинин Геннадий Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.01.1966

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1966

Отец: Благинин Пётр Трофимович

Мать: Благинина Екатерина Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Благинина Елена Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Благинина (Белоногова) Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
11.08.1991

Дочь: Благинина Анастасия Геннадьевна

Мать ребёнка: Благинина (Белоногова) Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
08.07.1998

Дочь: Благинина Мария Геннадьевна

Мать ребёнка: Благинина (Белоногова) Татьяна Ивановна

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