Победимов Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти19.01.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.01.1949
Дочь: Мастепанова Надежда Александровна
Мать ребёнка: Победимова Татьяна Евстифьевна
Рождение ребёнка
24.10.1950
Сын: Победимов Виктор Александрович
Мать ребёнка: Победимова Татьяна Евстифьевна
Рождение ребёнка
05.03.1953
Дочь: Романтеева Мария Александровна
Мать ребёнка: Победимова Татьяна Евстифьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.01.1974