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Победимов Александр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

19.01.1974

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.01.1949

Дочь: Мастепанова Надежда Александровна

Мать ребёнка: Победимова Татьяна Евстифьевна

Рождение ребёнка
24.10.1950

Сын: Победимов Виктор Александрович

Мать ребёнка: Победимова Татьяна Евстифьевна

Рождение ребёнка
05.03.1953

Дочь: Романтеева Мария Александровна

Мать ребёнка: Победимова Татьяна Евстифьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Победимова Татьяна Евстифьевна

Смерть
19.01.1974
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