Вилявин Виктор Федорович
Место рождения
Дата рождения15.09.1900 ст.
Дата смерти19.02.1902 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1900 ст.
близнецы Виктор и Вера Восприемники: Красноярские мещане Михаил Николаевич Тутаринов, Павла Павловна Вилявина, Агрипина Калистратовна Федорова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-32... Показать все
Смерть
19.02.1902 ст.
умер в возрасте 1 год от дизентерии https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-1147-op-1-d-39 файл 12 номер 22