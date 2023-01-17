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Вилявин Виктор Федорович

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

15.09.1900 ст.

Дата смерти

19.02.1902 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1868 г.р.

Мать

Вычислено 1872 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1900 ст.

Отец: Вилявин Федор Павлович

Мать: Вилявина Александра Аристарховна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
близнецы Виктор и Вера Восприемники: Красноярские мещане Михаил Николаевич Тутаринов, Павла Павловна Вилявина, Агрипина Калистратовна Федорова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-32... Показать все
Смерть
19.02.1902 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
умер в возрасте 1 год от дизентерии https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-1147-op-1-d-39 файл 12 номер 22
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