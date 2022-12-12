Вилявина (Комарова) Александра Аристарховна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1872 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1872 ст.
Отец: Комаров Аристарх Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
13.01.1891
Жених: Красноярский мещанин Федор Павлович Вилявин - 22 года Невеста: Красноярская мещанка Александра Аристарховна Комарова -19 лет Поручители: Красноярские мещане Николай Васильевич Федоров, Аким В... Показать все
Рождение ребёнка
10.10.1891
Дочь: Вилявина Пераскева Федоровна
Отец ребёнка: Вилявин Федор Павлович
Восприемники: Красноярские мещане Василий Степанович Афанасьев и Агриппина Аристарховна Комарова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-1147-op-1-d-4 файл 21 номер 37
Рождение ребёнка
12.11.1893 ст.
Дочь: Вилявина Екатерина Федоровна
Отец ребёнка: Вилявин Федор Павлович
Восприемники: Красноярские мещане Гурий Васильевич Вилявин и девица Анисия Евстратовна Комарова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-1147-op-1-d-11 файл 34 номер 34
Рождение ребёнка
26.10.1895 ст.
Дочь: Вилявина Зиновия Федоровна
Отец ребёнка: Вилявин Федор Павлович
Восприемники: Красноярские мещане Иван Аристархович Комаров и девица Павла Павловна Вилявина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-1147-op-1-d-15 файл 14 номер 48
Рождение ребёнка
28.10.1897 ст.
Отец ребёнка: Вилявин Федор Павлович
Восприемники: Красноярские мещане Михаил Павлович Вилявин и Зинаида Яковлевна по мужу Комарова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-1147-op-1-d-21 файл 17 номер 34
Рождение ребёнка
15.09.1900 ст.
Отец ребёнка: Вилявин Федор Павлович
близнецы Виктор и Вера Восприемники: Красноярские мещане Михаил Николаевич Тутаринов, Павла Павловна Вилявина, Агрипина Калистратовна Федорова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-32... Показать все
Рождение ребёнка
15.09.1900 ст.
Дочь: Вилявина Вера Федоровна
Отец ребёнка: Вилявин Федор Павлович
близнецы Виктор и Вера Восприемники: Красноярские мещане Михаил Николаевич Тутаринов, Павла Павловна Вилявина, Агрипина Калистратовна Федорова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-32... Показать все
Рождение ребёнка
18.03.1903 ст.
Дочь: Вилявина Александра Федоровна
Отец ребёнка: Вилявин Федор Павлович
близнецы Александра и Клавдия Восприемники: Красноярские мещане Алексей Николаевич Федоров и Павла Павловна по мужу Никешина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-1147-op-1-d-41 файл 8 номер 8
Рождение ребёнка
18.03.1903 ст.
Дочь: Вилявина Клавдия Федоровна
Отец ребёнка: Вилявин Федор Павлович
близнецы Александра и Клавдия Восприемники: Красноярские мещане Алексей Николаевич Федоров и Павла Павловна по мужу Никешина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-1147-op-1-d-41 файл 8 номер 9
Смерть
Неизвестно