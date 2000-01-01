Чередов Семён Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1741
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1741
Отец: Чередов Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1761
Сын: Чередов Василий Семёнович
Мать ребёнка: Чередова Агафья Никитична
Рождение ребёнка
Около 1763
Мать ребёнка: Чередова Агафья Никитична
Рождение ребёнка
Около 1765
Мать ребёнка: Чередова Агафья Никитична
Рождение ребёнка
Около 1766
Мать ребёнка: Чередова Агафья Никитична
Рождение ребёнка
Около 1776
Дочь: Мария Семёновна
Мать ребёнка: Чередова Агафья Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно