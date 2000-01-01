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Чередов Семён Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1741

Отец: Чередов Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Чередов Василий Семёнович

Мать ребёнка: Чередова Агафья Никитична

Рождение ребёнка
Около 1763

Сын: Чередов Иван Семёнович

Мать ребёнка: Чередова Агафья Никитична

Рождение ребёнка
Около 1765

Сын: Чередов Егор Семёнович

Мать ребёнка: Чередова Агафья Никитична

Рождение ребёнка
Около 1766

Сын: Чередов Евсей Семёнович

Мать ребёнка: Чередова Агафья Никитична

Рождение ребёнка
Около 1776

Дочь: Мария Семёновна

Мать ребёнка: Чередова Агафья Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чередова Агафья Никитична

Смерть
Неизвестно
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