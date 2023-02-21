Чередов Евсей Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1766
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрёна Евсеевна
Мать ребёнка: Чередова Ирина Борисовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чередов Уар Евсеевич
Мать ребёнка: Чередова Ирина Борисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чередова Ирина Борисовна
Смерть
Неизвестно