Дуля Виталий Владимирович
Место рождения
Дата рождения28.10.1961
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1961
Отец: Дуля Владимир Васильевич
Мать: Дуля Алевтина Васильевна
Рождение ребёнка
20.08.1987
Дочь: Орлова Екатерина Витальевна
Мать ребёнка: Дуля Татьяна Генриховна
Санаторный, Верхняя Пышма, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.01.1993
Сын: Дуля Александр Витальевич
Мать ребёнка: Дуля Татьяна Генриховна
Бракосочетание
Неизвестно