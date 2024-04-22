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Дуля Виталий Владимирович

Место рождения

Верхняя Пышма, Верхняя Пышма, Свердловская область

Дата рождения

28.10.1961

Пол

Мужской

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1961

Отец: Дуля Владимир Васильевич

Мать: Дуля Алевтина Васильевна

Верхняя Пышма, Верхняя Пышма, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.08.1987

Дочь: Орлова Екатерина Витальевна

Мать ребёнка: Дуля Татьяна Генриховна

Санаторный, Верхняя Пышма, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.01.1993

Сын: Дуля Александр Витальевич

Мать ребёнка: Дуля Татьяна Генриховна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полякова Наталья Леонидовна

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