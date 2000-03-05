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Дуля Владимир Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.04.1935

Дата смерти

05.03.2000

Пол

Мужской

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1935

Отец: Дуля Василий Трифонович

Мать: Дуля Екатерина Назаровна

Рождение ребёнка
28.10.1961

Сын: Дуля Виталий Владимирович

Мать ребёнка: Дуля Алевтина Васильевна

Верхняя Пышма, Верхняя Пышма, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дуля Алевтина Васильевна

Смерть
05.03.2000
Санаторный, Верхняя Пышма, Свердловская область
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