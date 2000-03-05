Дуля Владимир Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.04.1935
Дата смерти05.03.2000
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1935
Отец: Дуля Василий Трифонович
Мать: Дуля Екатерина Назаровна
Рождение ребёнка
28.10.1961
Сын: Дуля Виталий Владимирович
Мать ребёнка: Дуля Алевтина Васильевна
Верхняя Пышма, Верхняя Пышма, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дуля Алевтина Васильевна
Смерть
05.03.2000
Санаторный, Верхняя Пышма, Свердловская область