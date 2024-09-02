Носов Алексей Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1959
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Носов Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Григорьева (Носова) Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: Носова (Не Известна) Прасковья Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Носова) Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Носова (Не Известна) Прасковья Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.08.1928
Дочь: Носова (Замужем Не Была) Наталья Алексеевна
Мать ребёнка: Носова (Не Известна) Прасковья Ильинична
Было 5 детей, живы остались б. Наташа, её сестры Катя и Анна. Анна (старшая) осталась жить в Очаково. Катя (средняя) уехала вместе с Наташей (младшая) и матерью Носовой (девичья не известна) Прасковь... Показать все
Смерть
Около 1959
Глазово, Сухиничский муниципальный район, Калужская область