Носов Алексей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНосов Алексей Алексеевич

Носов Алексей Алексеевич

Место рождения

Очаково, Троицко-Голенищевская волость, Московский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1959

Пол

Мужской

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Носов Алексей

Мать: не указана

Очаково, Троицко-Голенищевская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Григорьева (Носова) Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Носова (Не Известна) Прасковья Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Носова) Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Носова (Не Известна) Прасковья Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Носова (Не Известна) Прасковья Ильинична

Рождение ребёнка
19.08.1928

Дочь: Носова (Замужем Не Была) Наталья Алексеевна

Мать ребёнка: Носова (Не Известна) Прасковья Ильинична

Очаково, Троицко-Голенищевская волость, Московский уезд
Было 5 детей, живы остались б. Наташа, её сестры Катя и Анна. Анна (старшая) осталась жить в Очаково. Катя (средняя) уехала вместе с Наташей (младшая) и матерью Носовой (девичья не известна) Прасковь... Показать все
Смерть
Около 1959
Глазово, Сухиничский муниципальный район, Калужская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.