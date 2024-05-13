Лукьянова Марина Емельяновна 1809 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лукьянова Марина Емельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукьянов Устин Александрович

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Лукьянов Платон Устинович

Отец ребёнка: Лукьянов Устин Александрович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: (Лукьянова) Авдотья Устиновна

Отец ребёнка: Лукьянов Устин Александрович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: (Лукьянова) Ксения Устиновна

Отец ребёнка: Лукьянов Устин Александрович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: (Лукьянова) Анна Устиновна

Отец ребёнка: Лукьянов Устин Александрович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Лукьянова) Евдокия Устиновна

Отец ребёнка: Лукьянов Устин Александрович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Чеснакова (Лукьянова) Татьяна Устиновна

Отец ребёнка: Лукьянов Устин Александрович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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