Лукьянова Марина Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1830
Сын: Лукьянов Платон Устинович
Отец ребёнка: Лукьянов Устин Александрович
Рождение ребёнка
1832
Дочь: (Лукьянова) Авдотья Устиновна
Отец ребёнка: Лукьянов Устин Александрович
Рождение ребёнка
1836
Дочь: (Лукьянова) Ксения Устиновна
Отец ребёнка: Лукьянов Устин Александрович
Рождение ребёнка
1841
Дочь: (Лукьянова) Анна Устиновна
Отец ребёнка: Лукьянов Устин Александрович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Лукьянова) Евдокия Устиновна
Отец ребёнка: Лукьянов Устин Александрович
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Чеснакова (Лукьянова) Татьяна Устиновна
Отец ребёнка: Лукьянов Устин Александрович
Смерть
Неизвестно