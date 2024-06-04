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Чамова Авдотья Егорова

Место рождения

село Нижняя Падовка, Самарский уезд, Самарская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

После 1857

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1799 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
12.11.1820

Муж: Чамов Иван Иванов

Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Чамов Семен Иванов

Отец ребёнка: Чамов Иван Иванов

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Чамов Василий Иванов

Отец ребёнка: Чамов Иван Иванов

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Чамов Андрон Иванов

Отец ребёнка: Чамов Иван Иванов

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: (Чамова) Настасья Иванова

Отец ребёнка: Чамов Иван Иванов

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Чамов Василий (Мл) Иванов

Отец ребёнка: Чамов Иван Иванов

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.01.1835

Сын: Чамов Сильверст Иванов

Отец ребёнка: Чамов Иван Иванов

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: (Чамова) Анна Иванова

Отец ребёнка: Чамов Иван Иванов

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1857
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область

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