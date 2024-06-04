Чамова Авдотья Егорова
Место рождениясело Нижняя Падовка, Самарский уезд, Самарская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1804
Дата смертиПосле 1857
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
12.11.1820
Муж: Чамов Иван Иванов
Рождение ребёнка
Около 1824
Сын: Чамов Семен Иванов
Отец ребёнка: Чамов Иван Иванов
Рождение ребёнка
Около 1826
Сын: Чамов Василий Иванов
Отец ребёнка: Чамов Иван Иванов
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Чамов Андрон Иванов
Отец ребёнка: Чамов Иван Иванов
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: (Чамова) Настасья Иванова
Отец ребёнка: Чамов Иван Иванов
Рождение ребёнка
Около 1835
Сын: Чамов Василий (Мл) Иванов
Отец ребёнка: Чамов Иван Иванов
Рождение ребёнка
08.01.1835
Отец ребёнка: Чамов Иван Иванов
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: (Чамова) Анна Иванова
Отец ребёнка: Чамов Иван Иванов
Смерть
После 1857