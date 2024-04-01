Кузнецова Валентина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.11.1912
Отец ребёнка: Кузнецов Иван Иванов
Рождение ребёнка
14.03.1921
Сын: Кузнецов Василий Иванович
Отец ребёнка: Кузнецов Иван Иванов
Рождение ребёнка
20.01.1930
Отец ребёнка: Кузнецов Иван Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузнецов Иван Иванов
Смерть
Неизвестно