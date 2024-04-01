Кузнецова Валентина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова Валентина Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.11.1912

Сын: Кузнецов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Иванов

Рождение ребёнка
14.03.1921

Сын: Кузнецов Василий Иванович

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Иванов

Рождение ребёнка
20.01.1930

Сын: Кузнецов Иван Иванович

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Иван Иванов

Смерть
Неизвестно
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