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Кузнецов Иван Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.01.1894

Дата смерти

Около 1931

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1894

Отец: Кузнецов Иван Павлов

Мать: Кузнецова Мария Васильевна

Рождение ребёнка
08.11.1912

Сын: Кузнецов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Кузнецова Валентина Дмитриевна

Рождение ребёнка
14.03.1921

Сын: Кузнецов Василий Иванович

Мать ребёнка: Кузнецова Валентина Дмитриевна

Рождение ребёнка
20.01.1930

Сын: Кузнецов Иван Иванович

Мать ребёнка: Кузнецова Валентина Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Валентина Дмитриевна

Смерть
Около 1931
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