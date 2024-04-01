Кузнецов Иван Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.01.1894
Дата смертиОколо 1931
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1894
Отец: Кузнецов Иван Павлов
Рождение ребёнка
08.11.1912
Мать ребёнка: Кузнецова Валентина Дмитриевна
Рождение ребёнка
14.03.1921
Сын: Кузнецов Василий Иванович
Мать ребёнка: Кузнецова Валентина Дмитриевна
Рождение ребёнка
20.01.1930
Мать ребёнка: Кузнецова Валентина Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1931