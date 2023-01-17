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Хохлов Иван Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Хохлов Яков Григорьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1775

Сын: Хохлов Иван Иванович

Мать ребёнка: не указана

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Хохлов Василий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Хохлов-Сурихин Андрей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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