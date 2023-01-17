Хохлов Иван Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: Хохлов Яков Григорьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1775
Сын: Хохлов Иван Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1777
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1784
Сын: Хохлов-Сурихин Андрей Иванович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно