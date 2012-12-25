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Берсенева Татьяна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.1982

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1982

Отец: Берсенев Василий Николаевич

Мать: Берсенева Надежда Ивановна

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