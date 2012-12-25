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Берсенева Татьяна Васильевна
Берсенева Татьяна Васильевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.05.1982
Пол
Женский
Отец
Берсенев Василий Николаевич
Мать
Берсенева (Берсенева) Надежда Ивановна
1957 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1982
Отец:
Берсенев Василий Николаевич
Мать:
Берсенева Надежда Ивановна
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