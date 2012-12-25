Берсенев Василий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти25.12.2012
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.01.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Берсенева Надежда Ивановна
Родюкино, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.05.1982
Дочь: Берсенева Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Берсенева Надежда Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.12.2012