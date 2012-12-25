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Берсенев Василий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

25.12.2012

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Берсенев Николай Николаевич

Мать: Берсенева Софья Ивановна

Рождение ребёнка
24.01.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Берсенева Надежда Ивановна

Родюкино, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.05.1982

Дочь: Берсенева Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Берсенева Надежда Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Берсенева Надежда Ивановна

Смерть
25.12.2012
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