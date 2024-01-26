Фатинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фатинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

Дети

1905 г.р.
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Добавил:

РЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Токарев Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Токарев Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Токарев Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Токарев Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Токарев Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Токарев Алексей

Рождение ребёнка
1905

Сын: Токарев Иван

Отец ребёнка: Токарев Алексей

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