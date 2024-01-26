Фатинья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Токарев Алексей
Рождение ребёнка
1905
Сын: Токарев Иван
Отец ребёнка: Токарев Алексей